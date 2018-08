Back to school. Lo zaino ergobag

Tra tanti modelli, marche e proposte presenti sul mercato, qual è lo zaino più indicato per i bambini della scuola primaria?

I punti da considerare sono molteplici, in base alle proprie esigenze e a quelle che sono le regole imposte dalla scuola.Ci sono, infatti, bambini che portano a casa i libri tutti i giorni con un grave affaticamento per la schiena; bambini che compiono a piedi pochi passi e per i quali il trasporto dello zaino si riduce a pochi minuti al giorno; bambini a cui non serve uno zaino eccessivamente capiente perché possono lasciare in classe la maggior parte del materiale scolastico...Insomma,In generale, però, si può dire che lo zaino dovrebbe essere maneggevole, della misura adatta a un bimbo in età scolare, dotato di bretelle imbottite, con lo schienale rigido e non eccessivamente pesante.Proprio per questi motivi, molte aziende, la Seven per esempio, hanno lanciato linee pensate appositamente per i bambini della primaria.Altre, invece, si sono specializzate inventando zainetti intelligenti che accompagnano i piccoli dalla prima elementare in su. Gli zaini ergobag hanno questa pretesa.

ERGOBAG: DI COSA SI TRATTA?

Gli zaini ergobag rappresentano una grande novità in fatto di 'cartelle per la scuola'.

Si tratta di zaini che uniscono le caratteristiche ergonomiche degli zaini da trekking più innovativi, alle qualità strutturali delle migliori cartelle per la scuola elementare.

In altre parole, il tecnicismo degli zaini per la montagna in cui il peso non è concentrato solo sulle spalle, ma spostato sulla zona lombare grazie alla presenza della imbottita da legare in vita, con le esigenze di funzionalità delle cartelle scoladtiche.

Inoltre, gli zaini ergobag presentano delle barre in alluminio inserite nello schienale che consentono loro di avere maggiore stabilità e di adattarsi meglio alla colonna vertebrale del bambino.

Tra le altre caratteristiche, la presenza su tutti gli zaini ergobag di materiale catarifrangente in modo da poter vedere il bambino anche al buio.



Riassumendo:



Presenza di cintura imbottita da legare in vita per distribuire meglio il peso tra spalle e zona lombare Presenza di barre in alluminio per dare maggiore stabilità allo zaino e adattarsi meglio alla colonna vertebrale del bimbo Materiale traspirante ed ecologico realizzato interamente con bottiglie riciclate Presenza di superfici catarifrangenti per poter vedere il bambino anche al buio Suddivisione interna in scomparti per aiutare il bimbo a mantenere in ordine la cartella Presenza di una tasca anteriore pensata per la merenda Possibilità di agganciare la sacca per lo sport mantenendo libere le mani del bambino