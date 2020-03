Calendario scolastico 2019-2020 Regione per regione, ecco il calendario per l'anno scolastico 2019-2020, con tutte le festività e i giorni di chiusura scolastica. Articoli Correlati Lista scuola: quello che le maestre non chiedono ma potrebbe essere utile Piccola cartoleria. Ovvero quello che le maestre... continua »

Lista scuola: quello che le maestre non chiedono ma potrebbe essere utile continua » Come scegliere lo zaino per la scuola Che caratteristiche deve avere lo zaino per la... continua »

Come scegliere lo zaino per la scuola continua » Chi ha paura del primo giorno di scuola? I primi giorni di scuola, per i bambini che si... continua »

Chi ha paura del primo giorno di scuola? continua » La lista per la scuola Vacanze agli sgoccioli e scuola quasi al via. Ecco... continua »

La lista per la scuola continua » Idee per personalizzare i grembiuli della scuola L'idea del grembiule, dell'annullamento della... continua » di Alessia Altavilla

Primo giorno di scuola: giovedì 12 settembre

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2020

Vacanze di Pasqua: dal 9 al 14 aprile 2020all'inizio della scuola e vi pubblichiamo di seguito il calendario scolastico per l'anno 2019-2020, suddiviso per regione e con tutte le festività previste, le date di inizio e di chiusura.



FESTIVITÀ NAZIONALI



1° novembre (Tutti i Santi)

8 dicembre (Immacolata Concezione)

25 dicembre (Natale)

26 dicembre (Santo Stefano)

1° gennaio (Capodanno)

6 gennaio (Epifania)

12 aprile (Pasqua)

13 aprile (Lunedì dell’Angelo)

25 aprile (Festa della Liberazione)

1° maggio (Festa del Lavoro)

2 giugno (Festa della Repubblica)





VALLE D'AOSTA



Primo giorno di scuola: giovedì 12 settembre

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2020

Vacanze di Pasqua: dal 9 al 14 aprile 2020



PIEMONTE



Primo giorno di scuola: lunedì 16 settembre

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2020

Vacanze di Pasqua: dal 9 al 14 aprile 2020



LIGURIA



Primo giorno di scuola: lunedì 16 settembre

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2020

Vacanze di Pasqua: dal 9 al 14 aprile 2020



LOMBARDIA



Primo giorno di scuola: giovedì 12 settembre

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2020

Vacanze di Pasqua: dal 9 al 14 aprile 2020



VENETO



Primo giorno di scuola: mercoledì 11 settembre

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2020

Vacanze di Pasqua: dal 9 al 14 aprile 2020



TRENTINO ALTO ADIGE



Primo giorno di scuola: giovedì 12 settembre (*A Bolzano le scuole inizieranno il 5 settembre)

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2020

Vacanze di Pasqua: dal 9 al 14 aprile 2020



FRIULI VENEZIA GIULIA



Primo giorno di scuola: giovedì 12 settembre

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2020

Vacanze di Pasqua: dal 9 al 14 aprile 2020



EMILIA ROMAGNA



Primo giorno di scuola: lunedì 16 settembre

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2020

Vacanze di Pasqua: dal 9 al 14 aprile 2020



TOSCANA



Primo giorno di scuola: giovedì 12 settembre

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2020

Vacanze di Pasqua: dal 9 al 14 aprile 2020



MARCHE



Primo giorno di scuola: lunedì 16 settembre

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2020

Vacanze di Pasqua: dal 9 al 14 aprile 2020



ABRUZZO



Primo giorno di scuola: lunedì 16 settembre

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2020

Vacanze di Pasqua: dal 9 al 14 aprile 2020



MOLISE



Primo giorno di scuola: lunedì 16 settembre

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2020

Vacanze di Pasqua: dal 9 al 14 aprile 2020



LAZIO



Primo giorno di scuola: lunedì 16 settembre

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2020

Vacanze di Pasqua: dal 9 al 14 aprile 2020



UMBRIA



Primo giorno di scuola: mercoledì 11 settembre

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre al 7 gennaio 2020

Vacanze di Pasqua: dal 9 al 14 aprile 2020



CAMPANIA



Primo giorno di scuola: mercoledì 11 settembre

Vacanze di Natale: dal 21 dicembre al 6 gennaio 2020

Vacanze di Pasqua: dal 9 al 14 aprile 2020



PUGLIA



Primo giorno di scuola: mercoledì 18 settembre

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2020

Vacanze di Pasqua: dal 9 al 14 aprile 2020



BASILICATA



Primo giorno di scuola: mercoledì 11 settembre

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2020

Vacanze di Pasqua: dal 9 al 14 aprile 2020



CALABRIA



Primo giorno di scuola: lunedì 16 settembre

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2020

Vacanze di Pasqua: dal 9 al 14 aprile 2020



SICILIA



Primo giorno di scuola: giovedì 12 settembre

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2020

Vacanze di Pasqua: dal 9 al 14 aprile 2020



SARDEGNA

Vacanze di Pasqua: dal 9 al 14 aprile 2020all'inizio della scuola e vi pubblichiamo di seguito il calendario scolastico per l'anno 2019-2020, suddiviso per regione e con tutte le festività previste, le date di inizio e di chiusura.1° novembre (Tutti i Santi)8 dicembre (Immacolata Concezione)25 dicembre (Natale)26 dicembre (Santo Stefano)1° gennaio (Capodanno)6 gennaio (Epifania)12 aprile (Pasqua)13 aprile (Lunedì dell’Angelo)25 aprile (Festa della Liberazione)1° maggio (Festa del Lavoro)2 giugno (Festa della Repubblica)a: giovedì 12 settembre: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2020: dal 9 al 14 aprile 2020a: lunedì 16 settembre: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2020: dal 9 al 14 aprile 2020a: lunedì 16 settembre: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2020: dal 9 al 14 aprile 2020a: giovedì 12 settembre: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2020: dal 9 al 14 aprile 2020a: mercoledì 11 settembre: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2020: dal 9 al 14 aprile 2020a: giovedì 12 settembre (*A Bolzano le scuole inizieranno il 5 settembre): dal 23 dicembre al 6 gennaio 2020: dal 9 al 14 aprile 2020a: giovedì 12 settembre: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2020: dal 9 al 14 aprile 2020a: lunedì 16 settembre: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2020: dal 9 al 14 aprile 2020a: giovedì 12 settembre: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2020: dal 9 al 14 aprile 2020a: lunedì 16 settembre: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2020: dal 9 al 14 aprile 2020a: lunedì 16 settembre: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2020: dal 9 al 14 aprile 2020a: lunedì 16 settembre: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2020: dal 9 al 14 aprile 2020a: lunedì 16 settembre: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2020: dal 9 al 14 aprile 2020a: mercoledì 11 settembre: dal 23 dicembre al 7 gennaio 2020: dal 9 al 14 aprile 2020a: mercoledì 11 settembre: dal 21 dicembre al 6 gennaio 2020: dal 9 al 14 aprile 2020a: mercoledì 18 settembre: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2020: dal 9 al 14 aprile 2020a: mercoledì 11 settembre: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2020: dal 9 al 14 aprile 2020a: lunedì 16 settembre: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2020: dal 9 al 14 aprile 2020a: giovedì 12 settembre: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2020: dal 9 al 14 aprile 2020

Primo giorno di scuola: lunedì 16 settembre

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2020

Vacanze di Pasqua: dal 9 al 14 aprile 2020





Forse ti potrebbe interessare

Uefa e Disney insieme per promuovere il calcio femminile Playmaker è il programma messo a punto da UEFA in collaborazione con Disney per promuovere la diffusione tra le bambine del calcio femminile. continua »

Lezioni sul sofà In questi tempi di scuole chiuse e bambini a casa da giorni, Lezioni sul Sofà è il sito nato dall'iniziativa di un gruppo di autori e scrittori per l'infanzia per intrattenere i bambini con favole, racconti, giochi... continua »

Il coronavirus raccontato ai bambini Da una lettera scritta (e pubblicata su Facebook) da un medico e psicoterapeuta dell'età evolutiva a sua figlia di 11 anni per tranquilizzarla su quanto sta accadendo, alcuni consigli per spiegare il coronavirus ai bambini. continua »

Imparare le tabelline giocando Giochi, app e piccoli trucchi per imparare le tabelline in modo in modo semplici, divertente ed efficace. continua »