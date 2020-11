Con il lockdown, il Black Friday che incombe e il Natale alle porte, in tanti sceglieranno Amazon per i loro acquisti. D'altra parte, è innegabili, il servizio di consegna, l'assistenza clienti, la disponibilità di prodotti in magazzino, la politica di sconti... sono solo alcuni dei motivi per i quali Amazon è il portale per lo shopping online più amato nel mondo.

LA SCELTA DELLA SCUOLA

Si sceglie la scuola che si vuole supportare accettando i termini e le condizioni per partecipare all’iniziativa





ACQUISTI SU AMAZON

Utilizzando il proprio account Amazon (lo stesso che si è fornito in fase di registrazione all'iniziativa Un Click per la Scuola), si procede a effettuare normalmente i propri acquisti.

DONAZIONE ALLA SCUOLA

Per ogni spesa effettuata sul suo sito, Amazon donerà alla scuola sotto forma di carta di credito virtuale il 2,5% della spesa effettuata che potrà essere utilizzato per l'acquisto di materiale scolastico, articoli di cancelleria, beni di prima necessità oppure uno dei mille prodotti presenti sul catalogo.





Il motivo per il quale, però, stiamo parlando di Amazon in un momento in cui, invece, andrebbero sostenuti i piccoli negozi e i commercianti di zona, è un altro: l'iniziativache vuole essere un supporto per gli istituti scolastici, troppo spesso abbandonati a loro stessi.Sappiamo, infatti, in che condizioni vertano molte scuole italiane e come spesso siano proprio le famiglie a essere chiamate in causa per l'acquisto di beni di prima necessità altrimenti non disponibili: carta igienica, fogli, toner per la stampante, libri, gessetti, matine, pennarelli...A partireuna percentuale di tutti gli acquisti di prodotti venduti sul portale effettuati dai clienti che hanno aderito all'iniziativa.La scuola, dal canto suo, riceverà un credito virtuale che potrà essere utilizzato, al termine dell'iniziativa, per l'acquisto di attrezzature informatiche, materiale didattico e tutti i prodotti di cui ha bisogno scelti da un catalogo di oltre 1.000 articoli.Partecipare è molto semplice e totalmente gratuito:



AMAZON DIGITAL LAB



E con la nuova edizione 2020/2021, arriva una novità: Amazon Digital Lab, un mondo di risorse digitali gratuite per studenti e insegnanti da utilizzare in classe e a casa, per una didattica innovativa vicina alle esigenze della scuola.

In cosa consiste?



Uno spazio digitale gratuito che mette a disposizione un ampio catalogo di risorse divise in sezioni consultabili per tipologia di contenuto e ordine scolastico da studenti e insegnanti. Una selezione di video per aiutare in modo pratico e semplice l'approfondimento dei temi legati alle nuove tecnologie e scoprire come queste possono essere di aiuto nell'affrontare nuovi modelli di apprendimento. Contenuti creati da professionisti nei settori di riferimento, con particolare competenza nell’indirizzare i bisogni del mondo scolastico. Strumenti per i docenti quali webinar formativi, video tutorial, toolkit di programmazione e tante altre risorse per la propria formazione e per aiutare gli insegnanti a essere sempre aggiornati sulle tecnologie utili per la didattica a distanza. Contenuti per gli studenti quali video, coding challenge, podcast, audiolibri e tante altre risorse utili per scoprire i segreti delle tecnologie recenti, imparare a programmare e utilizzare i software più utili.

COME PUÒ PARTECIPARE LA SCUOLA



L'adesione a Un Click per la scuola è semplicissima: è sufficiente che l'Istituto si iscriva utilizzando il proprio codice meccanografico. A quel punto avrà accesso a un'area privata all'interno della quale potrà visualizzare l'ammontare del credito ricevuto sottoforma di credito virtuale e procedere a effettuare i propri acquisti.