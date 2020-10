4 modi di fare la spesa senza andare al supermercato

Il modo di fare la spesa degli italiani può essere suddiviso in tre macro cluster:

la maggioranza (per ora) che si reca fisicamente al supermercato di fiducia e riempie il carrello con tutto ciò che serve, in genere, per una settimana; chi acquista online; e quelli che desiderano avere un maggior controllo su tutta la filiera (provenienza, qualità, materie prime utilizzate, condizioni di lavoro...) e scelgono di entrare a far parte dei GAS (Gruppi di Acquisto Solidale).Ci sono, poi, quelli che puntano solo al risparmio e scelgono dove e come fare la spesa semplicemente in base al prezzo e alle politiche di sconto.Di seguito 3 soluzioni alternative (e innovative) che uniscono il concetto di spesa online a quello di controllo della qualità e trasparenza delle informazioni rispetto ai prodotti acquistati. Più una davvero innovativa che, probabilmente, rappresenterà il futuro per molte città italiane (per il momento il servizio è attivo solo a Milano)., ormai, la conosco tutti. Da piccola azienda che era, nel giro di qualche anno, ha allargato infinitamente il numero di clienti e ora rappresenta un vero competitor anche per i brand più noti della Grande Distribuzione. Va a intercettare quei consumatori desiderosi di mettere in tavola prodotti di qualità, possibilmente a chilometro zero e se occorre anche biologici, con un occhio attento sulle cascine e le aziende agricole di provenienza della merce (ttute tracciate e facilmente rintracciabili sia attraverso il sito che con l'app. Chiunque, quindi, può contattare il produttore, organizzare una gita in azienda e saperne di più in merito alla provenienza, alla produzione e alla qualità dei prodotti in vendita).che hanno costi e formati differenti e prodotti diversi al loro interno (che possono essere aggiunti o modificati a seconda delle esigenze): dalle classiche cassette di frutta e/o verdura alle cassette di carne o pesce, sino ad arrivare alle cassette di conserve, pasta, formaggi...I prezzi sono assolutamente accessibili. I tempi di consegna immediati (per ordini effettuati entro le 21.00, consegna il giorno successivo). È comunque possibile selezionare una fascia oraria e un giorno fisso in cui farsi recapitare la spesa.È necessario iscriversi al servizio.nasce nel 2015 con uno scopo molto chiaro: spingere le persone ad avere una maggiore consapevolezza rispetto a ciò che mettono in tavola.Non si tratta solo di scegliere di mangiare sano (sicuramente la qualità della materia prima è uno degli obiettivi dell'azienda), ma anche di conoscere come le materie prime vengono coltivate, allevate, nutrite..., e chi si nasconde dietro le piccole e medie aziende agricole.Recita il manifesto dell'Alveare:Come funziona? Semplice. Si sceglie l'Alveare più vicino alla propria residenza (o al proprio ufficio). Ogni Alveare si rifornisce da produttori diversi (questo secondo la logica del kilometro 0) e ogni Alveare può avere prodotti diversi dagli altri a disposizione settimanalmente. Si procede, quindi, con il proprio ordine (i prezzi sono abbastanza accessibili e la qualità della materia prima garantita al 100%) e si passa, poi, a ritirarlo presso l'Alveare selezionato nell'ora e nel giorno indicati.Tutto il processo è abbastanza semplice e veloce. Anche in questo caso occorre essere prenotati.Chiunque, poi, può scegliere di aprire un'Alveare nella propria zona.

Foozar è un progetto nuovo nuovo nato davvero da qualche mese grazie all'idea di un ragazzo siciliano che ha trovato il modo di far conoscere e assaggiare i prodotti della sua terra in tutta Italia. Non c'è, in questo caso, l'idea del chilometro 0 (la merce viaggia su camion per tutta Italia sebbene ci sia un tentativo di ottimizzare i trasporti concentrando tutte le spedizioni tra lunedì e martedì).

Qui la selezione dei prodotti è piuttosto limitata e legata alle stagioni. La qualità, però, è garantita al 100% trattandosi sempre di piccoli produttori locali, conosciuti e visitati personalmente dai responsabili del sito.

Fare la spesa è abbastanza sempplice e intuitivo. Si scelgono i prodotti (possibilità di acquistare le box a prezzi e formati differenti), si mettono nel carrello, si pagano. Le spedizioni sono settimanali e le consegne organizzate molto bene, veloci e a prova di Covid.

Da provare.







FRESCOFRIGO



Il servizio per il momento è attivo solo a Milano ma questa è un'idea che rivoluzionerà veramente il modo di fare la spesa di tantissime persone. Si tratta di un vero e proprio frigorifero che permette di avere un accesso privilegiato, a pochi passi dalla propria scrivania e dalla porta di casa, a prodotti freschi e di qualità pensati per le necessità di persone sempre più attente al proprio stile di vita. I prodotti, disponibili 24 ore su 24 7 giorni su 7, vengono riforniti giornalmente in base a quelle che sono le richieste e le esigenze dei consumatori garantendone sempre la freschezza e la bontà.

Li chiamano i Frigoriferi di condominio e permettono anche a chi ha difficoltà a uscire di casa per fare la spesa (persone anziane, disabili, persone malate...) di poter usufruire tutti i giorni di prodotti quali latte, uova, verdure.... senza dover ricorrere all'aiuto di altri. Un'idea davvero geniale e assolutamente nuova di fare la spesa.