3 idee per un weekend con i bambini

VENETO



Se amate la natura, i fiori, i prati all'inglese, i boschetti romantici... non potete perdervi questo parco a ridosso del, in provincia di Verona, che proprio in primavera raggiunge il suo massimo splendore grazie, soprattutto, alle fioriture stagionali. Creato grazie alla volontà del dottor Sigurtà di rendere accessibile una zona verde che si configurasse come oasi verde naturale a disposizioni di tutti, il parco si estende su una superficie di 60 ettari ed è visitabile a piedi, a bordo del trenino che lo attraversa lungo un itinerario di circa 6 km, su uno shuttle elettrico, in golf-cart oppure in bicicletta su un percorso di circa 6 km di sali e scendi in mezzo alla natura (la bicicletta può essere di proprietà opppure presa a noleggio all'interno del parco. Disponibili biciclette per bambini e bici dotate di seggiolino per i più piccoli).Tra i punti di maggiore interesse, il viale delle rose, il labirinto, la meridiana orizzontale, il grande manto erboso disposto al centro, i giardini acquatici, l'eremo, il castelletto, la pietra della giovinezza e per i più piccini la fattoria didattica con tanto di asini, caprette, galline, tacchini, anatre...Il, anel cuore della, è un luogo magico che si colloca tra un parco avventura e un gioco di ruolo. Qui, infatti, i bambini, immersi nel verde e circondati da una natura lussureggiante, avranno la possibilità di incontrare le più buffe e strane creature della foresta - lupi, folletti, gnomi, fate, alberi parlanti, orchi... - interagendo con loro in modo del tutto personalizzato al fine di diventare protagonisti assoluti dell'avventura che stanno vivendo.Opportunamente attrezzati con accessori e costumi messi in dotazione della struttura alla partenza del percorso, quindi, i bimbi saranno accompagnati lungo un sentiero che si introduce nel fitto del bosco, entreranno in contatto con le figure mitologiche e di fantasia che incontreranno di volta in volta e, in base agli strumenti scelti e alle relazioni che riusciranno a instaurare con i vari personaggi di volta in volta, saranno chiamati a portare a termine la loro personale storia affinché il bene e la verità trionfino sul male.

LOMBARDIA



SENTIERO DEL BOSCO INCANTATO

Colle di Vareno (BG)

www.visitpresolana.it



Un percorso incantato tra gnomi e leggende perfetto per tutta la famiglia, anche per i bimbi più piccini.

Tutta la passeggiata, infatti, è animata con sculture in legno e personaggi fantastici ed è valorizzata dalle tante leggende che interessano la zona. Numerose sono le aree di sosta per una merenda veloce o un picnic nel verde, una di queste con una vista spettacolare dell’abitato di Angolo e del Lago Moro.

La camminata dura circa un'oretta, per un dislivello di circa 100 metri lungo 3 km.