Storie di panchine giganti

Non sempre dietro la scelta di un viaggio o di un semplice weekend fuori porta si nasconde una scelta razionale. Talvolta è solo l'ispirazione del momento, il fascino di qualcosa che ci sembra esotico o che ci catapulta in una dimensione altra, fiabesca, onirica.

Le mete che vi proponiamo qui, perfette per un breve tour con i bambini, hanno una cosa in comune: la presenza di giganti panchine su cui sedersi per ammirare il panorama, godersi la vista e rilassarsi.

Monforte d’Alba : ce ne sono due, una viola nel cuore del paese e una rosa, in località Cascina Castelletto.

: ce ne sono due, una viola nel cuore del paese e una rosa, in località Cascina Castelletto. Dogliani : azzurra e rossa, si trova vicino al Castello di Dogliani.

: azzurra e rossa, si trova vicino al Castello di Dogliani. Farigliano : panchina gigante lilla, posizionata tra i vigneti fuori dal centro abitato.

: panchina gigante lilla, posizionata tra i vigneti fuori dal centro abitato. Clavesana : le panchine sono tre, rossa, la prima nata che ha dato l’avvio al progetto Big Bench, blu in frazione Lo Sbaranzo e gialla nella Borgata Palazzetto.

: le panchine sono tre, rossa, la prima nata che ha dato l’avvio al progetto Big Bench, blu in frazione Lo Sbaranzo e gialla nella Borgata Palazzetto. Carrù : una grande in oro e alcune più piccole nella piazza principale del paese.

: una grande in oro e alcune più piccole nella piazza principale del paese. Piozzo : arancione, accanto alla cappella dell’Albarosa.

: arancione, accanto alla cappella dell’Albarosa. Monchiero : bianca, nella parte alta del paese.

: bianca, nella parte alta del paese. Vezza d’Alba : grigia, nascosta tra i vigneti.

: grigia, nascosta tra i vigneti. Alba : turchese, si trova in località Scaparone.

: turchese, si trova in località Scaparone. Canale : rosa, sulla Collina Giaconi di Madonna dei Cavalli a Canale.

: rosa, sulla Collina Giaconi di Madonna dei Cavalli a Canale. Neive : verde, oltre la Borgata Gavello, in direzione Tre Stelle.

: verde, oltre la Borgata Gavello, in direzione Tre Stelle. Coazzolo : color lavanda, nei pressi del cimitero.

: color lavanda, nei pressi del cimitero. Santo Stefano Belbo : gialla, in direzione dlell'Agriturismo ai Piacentini.

: gialla, in direzione dlell'Agriturismo ai Piacentini. Arguello : verde acido, a pochi passi dal paese.

: verde acido, a pochi passi dal paese. Niella Belbo : azzurra, sulla Spianata dell’Amore.

: azzurra, sulla Spianata dell’Amore. Paroldo : arancione, n località Pedaggera.

: arancione, n località Pedaggera. Cigliè : rosso e argento, lungo la strada che sale al paese.

: rosso e argento, lungo la strada che sale al paese. Ceva: gialla e nera, vicino al Campanone.

La maggior parte delle panchine giganti presenti sul territorio italiano fanno parte di un progetto che si chiama, nato grazie all'idea del designer Chris Bangle e da sua moglie Catherine, entrambi cittadini del Comune piemontese di Clevasana, in provincia di Cuneo, con l'obiettivo di promuovere e far conoscere, proprio attraverso l'installazione di panchine giganti, il territorio in cui queste vengono collocate e le sue peculiarità. Nessuno scopo di lucro. Nessuna velleità artistica. Solo la necessità di aprire nuovi ambiti di esplorazione attraverso le corde della fantasia.Per rendere la visita ancora più divertente, poi, chi lo desidera può collezionare i timbri di ogni panchina sulche si può ritirare presso le pro-loco locali o le associazioni turistiche della zona ( qui l'elenco completo).Nella zona del Lago di Como, a Civenna frazione di Bellagio, la panchina gigante su cui sedersi per ammirare dall'alto la bellezza del lago, è la 137° in ordine di nascita del. Inaugurata il 22 maggio e realizzata grazie all'Associazione Promobellagio, ala Pro Loco di Civenna e al gruppo di cittadini di Civenna più Bella, è sicuramente l'ultima nata in seno all'iniziativa di cui sopra e permette di avere una vista mozzafiato sul territorio del Lario.La panchina n. 136, invece, è stata recentemente inaugurata (20 maggio) nella zona del Chianti, per la precisione a Gaiole, ed è la prima su questo territorio. Di colore verde 'meleto', collocata su una dolce collina affacciata su un castello duecentesco e sui vigneti di Meleto, nasce con l'intento di promuovere il, un'oasi didattica voluta dall’azienda viticola per promuovere la ripopolazione dell'insetto che più di tutti rappresenta la vita.È la panchina n. 135 e si trova in un territorio molto particolare: il sentiero 561 nella frazione di Bandita di Cassinelle (AL) denominato, facente parte dell’itinerario di “”. Qui, infatti, in questo sito paleontologico raggiungibile sia a piedi che in bicicletta e dove appunto una volta c'era il mare, è ancora possibile scovare fossili di piante, conchiglie e animali vissuti milioni di anni fa.Naturalmente, è il Piemonte, la regione in cuiè nato, ad avere il maggior numero di panchine giganti presenti sul territorio. Di seguito l'elenco completo di quelle che trovate nella Langhe e qualche dettaglio su quelle più particolari e carratteristiche:



(Sotto: la pancina n. 1 di Clavesana, di colore rosso)





IN BASILICATA: LA PRIMA PANCHINA GIGANTE DEL SUD D'ITALIA



Se è sicuramente il Nord a detenere il primato delle panchine giganti presenti in Italia, ormai da qualche anno anche il Sud può contare sulla presenza di almeno una Big Bench del progetto di Chris Bangle. È stata, infatti, inaugurata un paio di anni fa (novembre 2019) la prima panchina gigante del Meridione all'interno della Riserva naturale orientata Grotticelle, Rionero in Volture, in provincia di Potenza, istituita appositamente per la protezione di un lepidottero. La panchina, di colore interamente rosso, si trova su un’altura panoramica all’interno del sito protetto ed è raggiungibile esclusivamente a piedi, dopo circa un quarto d’ora di cammino tra i boschi.



Seguite Big Bench Community Project su Instagram per essere sempre informati sulle novità e per sostenere il fondatore nel suo progetto. Se, invece, vi siete già seduti su una panchina gigante, taggate Bambinopoli sempre su Instagram e saremo felici di condividere le vostre foto.