Capodanno cinese: 2020 anno del topo di metallo

Il 25 gennaio avranno inizio, in tutto il mondo, i festeggiamenti per il capodanno cinese che, come sappiamo, non si celebra il 1° gennaio e non cade in una data sempre fissa.

La vigilia di capodanno : è la giornata in cui le famiglie si riuniscono e danno il via ai festeggiamenti. In questa giornata si pulisce casa, per spazzare via la sporcizia dell'anno appena trascorso e fare spazio alla fortuna e alla prosperità del nuovo anno in arrivo. Nel 2020 è venerdì 24 gennaio.

Il primo giorno dell'anno : è il primo vero giorno di capodanno e quest'anno cade il 25 gennaio. Per l'occasione si fa visita a parenti e amici e ci si scambiano gli auguri di un felice anno.

La Festa delle Lanterne: è l'ultimo giorno del periodo di festa e corrisponde al quindicesimo giorno del primo mese del calendario lunare cinese. Quest'anno è sabato 8 febbraio.

Conosciuto anche come, il capodanno lunare, come viene spesso definito, è la festa tradizionale più importante della Cina, il momento dell'anno in cui le famiglie si riuniscono, raccolgono le offerte per le divinità e gli antenati, puliscono casa dalla sporcizia dell'anno precedente, pregano., dalla Vigilia di Capodanno sino alla Festa delle Lanterne e per l'occasione tutti in Cina hanno diritto ad avere 7 giorni di vacanza (alcune aziende e fabbriche e le scuole sono chiuse per tutto il periodo).



USANZE E TRADIZIONI



In Cina il capodanno rappresenta davvero la festa per eccellenza ed è l'unica per la quale sono veramente previste giornate di riposo dall'attività lavorativa e scolastica e momenti di incontro con le famiglie, anche lontane.

Come per noi, anche per i cinesi un buon inizio d'anno garantisce prosperità e successo per tutto l'anno e come per noi anche i cinesi si augurano che i mesi a venire possano essere ricchi di sorprese, novità ed eventi felici.

Nei villaggi e in molti quartieri cittadini si organizzano manifestazioni legate al folklore, fiere del tempio, spettacoli, sfilate e danze tradizionali (questo succede anche nelle città in cui la presenza cinese è molto forte e radicata. Nel paragrafo successivo vi indichiamo le date delle principali manifestazioni in Italia).



Decorazioni



Il colore tipico delle decorazioni di capodanno in Cina è il rosso, considerato un colore di buon auspicio per tutti: lanterne, addobbi per le case e i negozi, biglietti augurali.... tutti saranno caratterizzati da una forte dominante di colore rosso.

In Cina le decorazioni vengono appese nelle abitazioni private la notte della Vigilia. Le strade e le piazze pubbliche, invece, vengono addobbate già qualche giorno prima.





(Un negozio in Cina addobbato per la festa)



Piatti della tradizione



Il cenone di Capodanno, detto anche Cena di ritrovo, è il momento più importante dei festeggiamenti e la cena più importante dell'anno. Le famiglie si ritrovano riunite intorno al tavolo e consumano i piatti tradizionali, considerati di buon auspicio per l'anno che verrà. Tra questi, non mancano mai



Il Pesce che ha lo stesso valore che qui da noi hanno le lenticchie. È considerato un alimento porta fortuna in grado di regalare abbondanza a chi lo consuma durante la cena di capodanno.

che ha lo stesso valore che qui da noi hanno le lenticchie. È considerato un alimento porta fortuna in grado di regalare abbondanza a chi lo consuma durante la cena di capodanno. I Ravioli , che assolutamente non possono mancare dalla tavola e che vengono preparati freschi il giorno della vigilia e consumati tutti assieme durante la cena.

, che assolutamente non possono mancare dalla tavola e che vengono preparati freschi il giorno della vigilia e consumati tutti assieme durante la cena. Gli Involtini Primavera , che si dice portino ricchezza a chi li consuma.

, che si dice portino ricchezza a chi li consuma. Le Palline Dolci di Riso ( Tangyuan ), simbolo della famiglia riunita.

( ), simbolo della famiglia riunita. La Torta di Riso Agglutinato ( Niangao ), che secondo la credenza popolare, favorisce un aumento di salario e una migliore posizione lavorativa.

( ), che secondo la credenza popolare, favorisce un aumento di salario e una migliore posizione lavorativa. Gli Spaghetti della Longevità che allungano la vita a chi li mangia a capodanno.

che allungano la vita a chi li mangia a capodanno. E, per finire, i Frutti della Buona Fortuna, ovvero arance e mandarini, che portano ricchezza e felicità a tutti.



(Niangao di Capodanno)



Le tradizionali buste rosse



Si chiamano Hongbao e sono le tradizionali buste rosse che vengono regalati ai più giovani o a i più vecchi come buon augurio per un anno ricco e prospero. Al loro interno, oltre agli auguri, viene inserito il denaro. La tradizione vuole che non si regalino Hingbao agli adulti se non da parte del datore di lavoro, sottoforma di bonus.





(Hongbao tradizionali)



I petardi



Come in Italia, anche in CIna non è Capodanno se non si scoppiano i petardi. Anzi, la tradizione vuole che più forte sia il rumore che questi provocano, maggiore sia la probabilità che il nuovo anno sia un anno fortunato.

Nelle grandi città della Cina, per l'occasione, vengono organizzati veri e propri spettacoli pubblici che possono durare anche parecchio tempo.



L'oroscopo: 2020 anno del Topo



Il 2020 sarà l'anno del Topo di Metallo. Il Topo è stato il primo segno a presentarsi al cospetto di Buddah ed è considerato il segno dell'intelligenza, dell'arguzia, della gentilezza.

Secondo le previsioni del maestro di Feng Shui Dong Yilin il 2020 sarà un anno ricco e pieno di opportunità, con meno armi ma maggiori tensioni diplomatiche: “Le persone saranno più calme e più pacifiche piuttosto che irritabili. Non ci sarà più grande violenza. Tuttavia, ci sarà un altro tipo di aggressività. Un’aggressività che non arriva dalla polvere da sparo. Ma potrebbe riferirsi a guerre fredde o conflitti linguistici. Il 2020 è l’anno dell’acqua. Ci sarà un’economia e una ricchezza in forte espansione“.



Se vuoi sapere che caratteristiche hanno le persone nate sotto il segno del Topo, quali sono i loro giorni fortunati, con chi vanno d'accordo e con chi no, clicca qui.





(2020: il Topo Metallico)



IL CAPODANNO CINESE IN ITALIA



Milano

2 febbraio: Sfilata del Dragone in Paolo Sarpi. Appuntamento dalle 14.30. Per l'occasione, molti ristoranti cinesi si sono organizzati per offrire ai presenti cibo direttamente sulla strada.



Prato

1 e 2 febbraio: sfilate organizzate dall'Associazione Buddista della Comunità Cinese in Italia per le vie del centro.

Inoltre, il 1 febbraio proiezione del film Il Drago di Romagna presso il Centro Pecci Cinema e la Tombola del Dragone dalle ore 15.30 presso il Circolo Curiel.

Domenica 2 febbraio, invece, Colazione da Chì-Na in Via Pistoiese, 138; dalle ore 9.30 Laboratori didattici e ludici presso Il Punto Luce – Save The Children in via Mameli 1-3; dalle 15.00 visite guidate al tempio buddista Pu Hua Si.



Roma

2 febbraio: grande festa a Piazza San Giovanni organizzata dalla grande comunità cinese della capitale.

Inoltre, per il primo anno, addobbi e iniziative animeranno anche le vie dello shopping e del lusso, a partire da via dei Condotti dove, tra le altre cose, all'interno dei negozi, sarà allestita una mostra fotografica sui 55 siti cinesi patrimoni dell'Unesco.