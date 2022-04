Campi estivi 2022 nella natura

Non avete ancora scelto il campo estivo più adatto per il vostro bambino?

Questa settimana ve ne segnaliamo due caratterizzati entrambi da un focus molto forte sulla natura e sull'esperienza che i bambini possono fare se immersi in un contesto completamente naturale.

Inglese e natura. Questi gli elementi chiavi dei campi estivi organizzati daper l'estate 2022. Pensata per bambini (6 - 12 anni) e adolescenti (12 - 16 anni), la proposta si ispira al modello della Forest School Danese che prevede la partecipazione attiva dei partecipanti a tutte le attività che si svolgono prevalentemente all'aria aperta, nei boschi e in alta montagna. L'obiettivo è quello di far vivere ai piccoli emozioni vere, dirette e profonde in grado di lasciare un indelebile imprinting e ricordi da portarsi dietro sempre.Tutte le attività della settimana sono svolte da maestre montessoriane di scuola elementare con esperienza in diversi paesi stranieri e in grado, per questo, di garantire. Il programma della giornata prevede cura e relazione con gli animali, raccolta di erbe e introduzione a elementi di erboristica, mungitura e caseificazione, fienagione, Land art, Percorso sensoriale, canti e danze tradizionali, intarsio del legno, cura della Yurta....Inoltre, i partecipanti saranno avviati ad attività di Mindfulness e Yoga per bambini e prenderanno parte al progetto multiculturale 'Hello to All the Children of the World'.Il costo è di 460€ a settimana.

SICILIA - PALERMO



CAMPUS PARCO AVVENTURA MADONIE

Tel. 338-1006438

Per info: www.campiestivimadonie.it

E-MAIL: info@parcoavventuramadonie.it

Dal 18 giugno al 6 agosto

Età: dagli 8 ai 15 anni



All'interno del Parco delle Madonie, questi campus estivi si rivolgono a bambini e ragazzi divisi per fasce di età (8-12, 10-13 e 12-15 anni) che saranno coinvolti in tantissime attività ludico - sportive, tutte svolte nella natura.

I programmi, che si alterneranno di settimana in settimana in modo da venire incontro a chi opta per le due settimane di vacanze, sono declinati in funzione dell'età dei partecipanti.

Le attività includono prove avventurose, attività sportive outdoor, gare di logica e laboratori didattici con l'obiettivo di favorire la del gruppo e la condivisione e la socializzazione dei bambini e dei ragazzi. Sono previsti anche momenti di osservazione delle stelle con personale esperto e qualificato e attività in lingua inglese per favorirne l'apprendimento secondo il metodo del learning by doing.

Il problem solving sarà il metodo che invece verrà applicato a tutte le attività, per renderle interessanti e per dare a tutti l’opportunità di affrontare e risolvere sempre nuove sfide.

Il costo è di 399€ a settimana ed è previsto uno sconto del 10% per i fratelli.