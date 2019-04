Campus estivi 2019 a tutto sport

Ancora indecisi sulla struttura che accoglierà i vostri bimbi durante le vacanze estive? La scorsa settimana ve ne avevamo presentate tre in Friuli Venezia Giulia che proponevano una vacanza all'insegna della natura, dello studio della lingua inglese e del divertimento.

Questa settimana ci spostiamo prima in Liguria, per un campus sportivo multidiscilplanare con focus sulla danza; poi in Lombardia per un'estate all'insegna della barca a vela.

Al Passo Camp nasce nel 1999 con l'intento di offrire ai bambini e ai ragazzi appassionati di danza l'occasione di continuare a praticarla anche durante l'estate in un contesto lontano da quello cui erano abituati a casa.

Nel corso degli anni, la struttura ha scelto di aprirsi ad altre attività sportive (nuoto, nuoto sincronizzato, pallanuoto, tennis, volley e calcio) sebbene il focus continui anche oggi a rimanere sulla danza.

Tra le discipline proposte, infatti, danza classica, danza moderna, contemporanea, sbarra a terra, hip hop, break dance, teatro, canto, musical, con la possibilità, per chi lo desideri, di cimentarsi in tutto il repertorio.

Al Pass Camp, però, non è solo questo. Grandissima attenzione e cura per i bambini e ragazzi che, oltre agli insegnanti e gli istruttori, sono seguiti da uno staff di animatori e accompagnatri a loro dedicato. Il rapporto tra staff e ragazzi è di 1 a 4.

Scelta per la sua invidiabile posizione in riva al mare, non lontano dalla meraviglia delle Cinque Terre, la struttura offre alti standard qualitativa e una serie di servizi che permettono ai partecipanti di divertirsi nell'arco di tutta la giornata, conoscere nuovi amici, fare nuove esperienze. All'interno, infatti, si trovano un campo da volley, tavoli da ping-pong, due piscine, un campo da tennis, un campo da calcio a 5, un parco giochi, la sala danza, un palco per gli eventi serali, 2 parchi all'aperto e un bar.

Tutti i giorni vengono proposti dopo le lezioni di danza o le ore di sport attività di svago, mentre la sera, dopo la cena, i ragazzi possono partecipare alle attività di animazione quali cabaret, serate a tema, caccia al tesoro, cinema, spettacoli e tanto e moltissimo altro ancora.

Ogni settimana sono, poi, previsti 2 pomeriggi al mare e una gita in serata al Luna Park di Marina di Carrara (con trasferimento in navetta).

Ogni due settimane (periodo di permanenza consigliato) andrà in scena un grande spettacolo finale a cui potranno partecipare anche i genitori.





IN BARCA A VELA SUL LAGO

Orzaminore - Dervio (LC)

Tel. 039-2302256

Da giugno a settembre

Per bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni







Orzaminore può vantare una consolidata esperienza nella gestione di campus estivi destinati a bambini e ragazzi appassionati di barca vela o che desiderano avvicinarsi per la prima volta a questo sport affascinante.

Ogni anno, infatti, con la fine dell'anno scolastico, partono i campus vela residenziali che rappresentano per i piccoli una meravigliosa esperienza sia sportiva che di vita.

Nella bella base di Dervio, in provincia di Lecco, uno staff qualificato, composto da istruttori ed educatori abilitati, si occuperà dei giovani allievi dal risveglio fino al riposo notturno vigilando su di loro 24 ore su 24. I partecipanti saranno coinvolti sia in lezioni teoriche per apprendere i rudimenti della vela, sia in uscite sul lago per mettere in pratica quanto appreso durante le lezioni.

I turni sono settimanali e vanno da domenica sera a sabato mattina a partire da giugno fino alla prima settimana di settembre.

Le attività e i corsi sono pensati per le diverse fasce di età a partire dai 6 fino ai 17 anni, con applicazione della didattica Orza Minore specifica per questa fascia di età, con una maggiore attenzione alla parte pratica, la cura del debriefing finale, oltre all’uso regolare di simulatore e riprese video.

Per tutti la possibilità di scegliere tra cabinato e deriva e nel mese di luglio chi lo desidera può optare per la formula English Campus che prevede la possibilità di svolgere il corso di vela in lingua inglese con lezioni integrative a terra con insegnanti madrelingua.



