Hai già pensato al campus per quest'estate?

La scuola sta finendo ed è tempo di pensare all'estate. In particolare, per chi ha l'esigenza di iscrivere il bambino a un campus estivo, è giunto il momento di guardarsi intorno e procedere all'iscrizione per essere sicuri di trovare la sistemazione più adatta in base alle proprie esigenze e agli interessi del piccolo.

Di seguito, un elenco di strutture che anche nel 2021 hanno confermato lo svolgimento del campus nel pieno rispetto delle normative anti Covid.

Associazione Azzurro 2000 AICS

Tel. 347-4420261

Per info: www.azzurro2000.it

Periodo: dal 20 giugno al 31 luglio

Costo: da 470 a 530€ / settimana

Età: dai 6 ai 17 anni



A poca distanza da Lignano Sabbiadoro, il Bella Italia & EFA Village accoglie bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni con una proposta all'insegna del divertimento e dello sport.

A due passi dal mare e dotato di spiaggia privata attrezzata con ombrelloni e sdraio, il villaggio è totalmente immerso nel verde di una rigogliosa pineta e offre campi da gioco di ogni tipo, scivoli, giochi d'acqua e piscine.

In questo meraviglioso ambiente, i ragazzi potranno vivere esperienze e stimoli nuovi attraverso il gioco, la socializzazione e il divertimento in totale sicurezza, immergendosi in un’esperienza frizzante al fianco di allenatori, istruttori ed educatori che daranno loro la possibilità di sperimentare discipline legate al mare e alla spiaggia (canoa, stand up paddle, beach volley, beach soccer, beach karate, beach rugby, tchoukball...).

Nella pineta circostante ci si divertirà con l’orienteering, il badminton, la slackline.

Tutto lo staff è formato da laureati in scienze motorie, tecnici federali di diverse discipline sportive ed esperti di sport.

Proprio per questo, le attività sportive sono proposte in maniera adeguata alle età e alle caratteristiche dei ragazzi, con percorsi studiati ad hoc.

Gli istruttori dello Staff di Azzurro2000 sorveglieranno i bimbi, ragazzi e adolescenti 24h su 24, nelle camere, negli spazi aperti all’interno e fuori dal villaggio, durante le attività sportive, in spiaggia.







IN BARCA A VELA IN LOMBARDIA - DERVIO (LC)



Associazione Orza Minore

Tel. 039-2302256

Per info: www.orzaminore.eu

Periodo: da giugno a settembre

Costo: 600€ / settimana

Età: dai 6 ai 17 anni





Nella cornice naturalistica di Dervio, in provincia di Lecco, come ogni anno vengono attivati i campi vela residenziali organizzati dall'Associazione Orza Minore che, quest'anno, per garantire un servizio migliore, ha deciso di affidarsi a un'organizzazione esterna per il vitto e l'alloggio nel campus.

Uno staff qualificato, composto da istruttori ed educatori abilitati, si occupa dei giovani allievi dal risveglio fino al riposo notturno e vigila su di loro per tutte h24.

Il campus si presenta come molto di più di un corso di vela: i ragazzi e le ragazze affrontano un affascinante viaggio attraverso il mondo della tecnica e della cultura marinaresca con corsi di deriva o cabinato, organizzati su turni settimanali (da domenica sera a sabato mattina).

Le attività e i corsi sono pensati per le diverse fasce di età a partire dai 6 fino ai 17 anni, con applicazione della didattica Orza Minore specifica per questa fascia di età, con una maggiore attenzione alla parte pratica, la cura del debriefing finale, oltre all’uso regolare di simulatore e riprese video.









ALL'INSEGNA DEL TEATRO IN LOMBARDIA - BIOLO (SO) E SUEGLIO (LC)



Associazione Teatro della Zucca

Tel. 347-7606733 (Giorgia) - 340-5281987 (Alessandra)

Per info: www.teatrodellazucca.com

Periodo: a Biolo (SO) 28 giugno - 3 luglio (6-13 anni) e 5 - 10 luglio (13-17 anni)

a Sueglio (LC) 30 agosto - 4 settembre (6-13 anni)

Costo: 350€ 1 settimana

Età: dai 6 ai 17 anni



Nel cuore della Valtellina, a Biolo in provincia di Sondrio, in uno splendido contesto paesaggistico, l'Assocazione Teatro della Zucca promuove campus estivi residenziali all'insegna del teatro con due percorsi differenti, a seconda dell'età, per bambini e adolescenti. Grazie al teatro e al contatto con la natura, gli ospiti, divisi in gruppi da massimo 21 persone, avranno la possibilità di vivere un'esperienza speciale dando sfogo alla loro creatività e al bisogno di esprimersi.

Attraverso il linguaggio del corpo e l'uso della voce, seguiti da operatori teatrali ed educatori con esperienza nel settore, i partecipanti avranno la possibilità di accrescere le relazioni interpersonali imparando a mettere, comunque, al centro della relazione se stessi.

Non mancheranno, poi, ovviamente i momenti di gioco e divertimento e un po' di sana attività fisica con passeggiate e spedizioni alla scoperta dell'ambiente circostante con un occhio di riguardo a tematiche inerenti l'ecologia e la sostenibilità.

Particolare attenzione è posta all’alimentazione, privilegiando la scelta di prodotti locali e a chilometro zero.

I campus si svolgeranno dal lunedì al sabato in forma residenziale. Per chi partecipa alle due settimane, sono previste attività differenti per mantenere comunque alta l'attenzione e vivo l'interesse.



A settembre il campus si sposta a Sueglio in provincia di Lecco e sarà dedicato solo ai bambini dai 6 ai 13 anni.