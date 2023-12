Sci: sulla neve con i bimbi

L'inverno si avvicina e, per gli amanti dello sci, è tempo di pensare alle vacanze in montagna. Rispetto agli anni passati, le offerte e i pacchetti turistici messi a punto dalle APT montane per chi si sposta con i bambini sono decisamente aumentate, con proposte e servizi ad hoc pensati appositamente per venire incontro alle esigenze specifiche delle famiglie. Sempre più numerose, infatti, sono le località turistiche che si sono attrezzate per accogliere al meglio i bimbi allestendo vere e proprie strutture per accogliere i bambini sulla neve (basti pensare al prolificare di baby parking sui campi di sci), offrendo tariffe vantaggiose per i baby sciatori (skipass gratuiti, sconti negli alberghi e sul noleggio dell'attrezzatura sciistica…), dando vita a scuole di sci specializzate nell'insegnamento ai più piccini.

Ecco, dunque, la segnalazione di alcune iniziative tra quelle più interessanti di cui siamo venuti a conoscenza.



SAN MARTINO DI CASTROZZA - TRENTINO

Situato nel versante Sud delle Alpi, al confine della provincia di Belluno e nel cuore delle Dolomiti, San Martino di Castrozza (TN) ha messo a punto per la stagione invernale 2006/2007 una serie di attività e proposte ad hoc per i bambini. Tra le tante cose, unattrezzato per bimbi dai 2 ai 10 anni sulle piste dell'Alpe Tognola in cui i piccoli, seguiti da animatori e personale qualificato, possono giocare e divertirsi, un'all'interno del centro sportivo di San Martino di Castrozza con attività sportive, artistiche e giochi, gestite dall'equipe di animazione Sport & Events (tutti i giorni dalle 15.00 alle 18.30), unaspecializzata nell'insegnamento ai più piccini,in tre diversi punti della ski area attrezzati con tunnel, gobbe, ostacoli, personaggi dei cartoon…,per tutti i bimbi nati dopo il 25-11-1998 (da acquistare congiuntamente a quello di un familiare adulto), ilogni martedì e giovedì pomeriggio dalle 17.30 presso il Cinema di San Martino di Castrozza…Per tutti i dettagli della proposta e per maggiori informazioni www.sanmartino.com

SAN VIGILIO DI MAREBBE - ALTO ADIGE

In provincia di Bolzano, in una zona delle Dolomiti in cui ancora si parla la lingua ladina, San Vigilio di Marebbe offre alle famiglie con bambini una serie di servizi e proposte atte a venire incontro proprio alle esigenze dei più piccini. Innanzitutto, lezioni di sci ah hoc nell'ambito delle quali i bimbi non solo imparano a sciare con maestri specializzati ma, accolti nel Cimo Club dalle 10.00 alle 15.00, mangiano, giocano o semplicemente si riposano nel locale per i gruppi del ristorante. Al termine dei corsi, poi, vengono organizzate delle piccole gare e delle feste per i bambini. Per i piccini dai 3 ai 5 anni, invece, sono accolti all'interno del Kinderland dove possono cimentarsi con lo sci o semplicemente divertirsi e giocare con i loro coetanei (tutti i giorni dalle 9.00 alle 16.00). Per quanto riguarda le tariffe, al Plan de Corones tutti gli appassionati dello sci fino a 8 anni sciano gratis se un genitore o un accompagnatore acquista uno skipass per lo stesso periodo. L'offerta vale per gli skipass a partire da due giorni. I giovani fra gli 8 ed i 16 anni ottengono il 30% di sconto.

Per tutti i dettagli della proposta e per maggiori informazioni www.sanvigilio.org